¡¡29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§58¡Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤¬Ç»¤¹¤®¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¤òÂ¢½Ð¤·ÂçÊü½Ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û£³¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿½ÂÃ«Æäºé¡õÂç¸ç¡õ¥Î¥Ö
¡¡£··î18Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¡¢TVer¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ÇÈÖÁÈºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÃÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Î¥Ö¤ÈÂç¸ç¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¡È»Ê²ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É¥Î¥Ö¤¬º£¸å¤Î¹ÈÇò¤òÂçÃÀÍ½ÁÛ¡£ÀéÄ»¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆü¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÆþ³Ø¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ËÃÙ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÈ¿±þ¤¬Èó¾ï¤Ë¹¥°ÕÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤ä²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤à¤Î¤Ï¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢Âç¸ç¤¬²áµî¤ËÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÀèÇÚ¤¬¡¢Î±³Ø¤¹¤ëÌ¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬¡ÈÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¤È¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎCM¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¥Î¥Ö¤â»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤¹¤ë¡£
