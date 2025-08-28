ºæ²í¿Í¡ß°æÀîÍÚ¡¢±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡¡¡È½éÎø¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢½é²ò¶Ø¤ò´Þ¤à¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ³Ø»þÂå¤ËÆó¿Í¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£35Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸Æ±»Î¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡ºæ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ°õºþ²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¡¢¿µ¤Þ¤·¤¯Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÄÅÖ·ò¾¡Ê¤¢¤ª¤È¡¦¤±¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¡£Èà¤¬¤«¤Ä¤ÆÃæ³Ø»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¡Ê¤¹¤É¤¦¡¦¤è¤¦¤³¡Ë¤ò°æÀîÍÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£¿ÜÆ£¤âÉ×¤È»àÊÌ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÆÈ¿È¡£¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø¤Îº¢¤«¤éÂç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤Ï¤É¤³¤«Ñ³¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿17ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÆó¿Í¾è¤ê¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¦ÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¡¢¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸ì¤é¤¦»Ñ¡¢µï¼ò²°¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆó¿Í¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Î°ìËë¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡È½éÎø¡É¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£¼ã¤Æü¤ÎÀÄÅÖ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëºä¸µ°¦ÅÐ¡£¿ÜÆ£¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¤Ç¹¥±é¤·¤¿°ì¿§¹áÀ¡¤¬±é¤¸¡¢ËÜºî¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤ÎËå¡¦¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¤äµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò±é¤¸¤ëÀÄÅÖ¤Î¸µºÊ¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤äÄØµ´ÅÛ±é¤¸¤ëÀÄÅÖ¤ÎÆ±Î½¡¢°ÂÆ£¶Ì·Ã¤äÂç¿¹ÆîÊþ±é¤¸¤ëÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ê¤É¡¢Æó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀÄÅÖ¤È¿ÜÆ£¤ÎÎø¤Î¹Ô¤¯¤Ø¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÚ°æÍµÂÙ¡£¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ38²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºæ¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸þ°æ¹¯²ð¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
