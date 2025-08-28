ヒコロヒー、初共演の菜々緒“顔の小ささ”に衝撃「びっくりしています」
俳優の菜々緒、ピン芸人のヒコロヒーが28日、都内で行われたEVE『女性活躍推進法10年 BeliEVE カンファレンス』に出席した。
【全身ショット】お綺麗すぎます…！二の腕あらわなブルーのドレスで登場した菜々緒
今回が初共演となった2人だが、ヒコロヒーは菜々緒を見つめて「これまで出会った人間の中で一番顔が小さい。すごいです、びっくりしています」とにっこり。
それぞれの悩みを語る場面では、菜々緒が「20代はドラマや映画を掛け持ちして、バラエティーにも出させてもらっていましたが、30代になったら、体力がなくなってきて、やりたいのにできない。もどかしさ、ふがいなさを感じたりします」と吐露すると、ヒコロヒーも「この仕事をしている人達は、みんな体力あるんですけど、年齢とともに『寝なアカンな』って、なってきましたね」と共感していた。
エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、女性活躍推進法の成立から10年を迎えるにあたり、今回のカンファレンスを開催。EVEアンバサダー・菜々緒と、9月1日にローンチするメンタリングサービス「BeliEVE Mentoring Door」のサポーターであるヒコロヒーが「誰かに相談することの大切さ」をテーマにトークを展開していった。
【全身ショット】お綺麗すぎます…！二の腕あらわなブルーのドレスで登場した菜々緒
今回が初共演となった2人だが、ヒコロヒーは菜々緒を見つめて「これまで出会った人間の中で一番顔が小さい。すごいです、びっくりしています」とにっこり。
それぞれの悩みを語る場面では、菜々緒が「20代はドラマや映画を掛け持ちして、バラエティーにも出させてもらっていましたが、30代になったら、体力がなくなってきて、やりたいのにできない。もどかしさ、ふがいなさを感じたりします」と吐露すると、ヒコロヒーも「この仕事をしている人達は、みんな体力あるんですけど、年齢とともに『寝なアカンな』って、なってきましたね」と共感していた。
エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、女性活躍推進法の成立から10年を迎えるにあたり、今回のカンファレンスを開催。EVEアンバサダー・菜々緒と、9月1日にローンチするメンタリングサービス「BeliEVE Mentoring Door」のサポーターであるヒコロヒーが「誰かに相談することの大切さ」をテーマにトークを展開していった。