Image: サンワサプライ

死角なし。

サンワサプライは、スマートフォン向けのUSB-C接続ポータブルSSD「600-IPCFAN」シリーズを発売しました。これ、最強です。

いっぱいデータが見られるよ

Image: サンワサプライ

このポータブルSSD、スマートフォンなどの機器に直接ぶっ刺せるUSB-Cコネクタを搭載。一番の特徴は、前面が液晶画面になっていること。充電中や給電中、データ転送中などの数値が表示されます。データを見るのが大好きな人にとっては、至福のひととき。

スペックも抜かりなし

ただデータが見られるだけじゃありません。読み込み速度は最大990MB/s、書き込み速度は最大960MB/sと、ポータブルSSDとしては優秀な部類。スマートフォンで動画撮影などをする方にとっては、心強い味方になることでしょう。

Image: サンワサプライ

気になる放熱については、冷却ファンで対応。内部温度に合わせて回転速度を自動調整してくれるので、熱暴走が極力起こらないようになっています。

Image; サンワサプライ

延長ケーブルも同梱されており、スマートフォンの背面にマグネット固定することが可能。至れり尽くせりじゃないですか。

Image: サンワサプライ

そして、充電用のUSB-C端子も備えております。データ転送をしながら充電ができるので、長時間撮影でも安心です。

もちろん、スマートフォン以外の機器でも利用可能。1台あると、データ保存がかなり柔軟にできるのではないでしょうか。

容量は512GB、1TB、2TBの3種類

Imazge: サンワサプライ

こちら容量が選べ、512GBが1万4800円、1TBが2万2800円、2TBが3万5800円となっております。用途に合わせてお選びください。

こんなすごいSSDがあるとなると、これからスマートフォンやタブレット、PCは最低容量のモデルを選んでもいいかもしれません。使ってみたいなー、これ。買っちゃおうかな。

Source: サンワサプライ