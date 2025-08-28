¡ÚMLB¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤«¥Þ¥¤¥ÊーÂ³¹Ô¤«¡Ä¡ÄÍè½µ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Áー¥à¤ò½õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»¿ÈÝ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¸ÀµÚ¡£Á°Æü3ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¤ò½ä¤ê¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£ー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£3²ó2¡¿3¤ò75µå¡¢5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡¢2»Íµå4»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£3ÅÙ¤ËÅÏ¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¡¢µå¿ô¤È¤â¤ËºÇÂ¿¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï98.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.0¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢±ÇÁü¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÅêµåÆâÍÆ¤ÏÅÐÈÄ¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍè½µ¤â¤¦1ÅÙ¥Þ¥¤¥Êー¤ÇÅê¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤½¤ÎÅÐÈÄ¸å¡¢¥á¥¸¥ãー¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î¤ËILÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥óÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢º£·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤«¤é3A¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¡Ê·×9¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢14°ÂÂÇ8¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ7¡Ë¡¢6»Íµå6»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨7.00¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutch Points¡Ù¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡ÈËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¡É¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ë3A¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¹¥°ÕÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î´ÇÈÄµ¼Ô¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥µ¥µ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ç¥Áー¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µåÂ®¤ÏÆüËÜ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿102¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó164.2¥¥í¡Ë¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾º³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Beat¡Ù¤Ï¡Ö¥µ¥µ¥¤ò½ä¤ë¤³¤ÎµÄÏÀ¡Ê¥á¥¸¥ãーÉüµ¢¤Î²ÄÈÝ¡Ë¤Ï¡¢Èà¤Î4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¸å¤ËÂ¿¤¯¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÀ©µå¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢4～5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥Áー¥à¤ÏÈà¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¥µ¥µ¥¤Î»Ñ¤ò¡Ê¥á¥¸¥ãー¤Ç¡Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤³¤½¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÈà¤¬²ÝÂê½¤Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¡ÈÏµ¤Î·²¤ì¤ËÊü¤ê¹þ¤à¡É¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡×¤È·ë¤Ó¡¢µåÃÄ¤Î°éÀ®Êý¿Ë¤Ë¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¼¡²ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£