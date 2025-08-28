15時の日経平均は287円高の4万2807円、ＳＢＧが91.17円押し上げ 15時の日経平均は287円高の4万2807円、ＳＢＧが91.17円押し上げ

28日15時現在の日経平均株価は前日比287.72円（0.68％）高の4万2807.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は882、値下がりは661、変わらずは72。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を91.17円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が44.57円、東エレク <8035>が37.48円、フジクラ <5803>が21.10円、ＫＤＤＩ <9433>が11.55円と続く。



マイナス寄与度は12.16円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ダイキン <6367>が9.62円、ファナック <6954>が8.78円、コナミＧ <9766>が6.58円、良品計画 <7453>が5.81円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、保険、証券・商品と続く。値下がり上位には小売、繊維、精密機器が並んでいる。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

