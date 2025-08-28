【しまむら】がかなりオシャレ！ パトで狙いたい♡「メッシュトップス」

まだまだ厳しい暑さが続く予報が出ている今。これから何か買い足すなら、涼しげなメッシュトップスが正解かも。そこで今回は、【しまむら】好きのインフルエンサーたちがリアルバイしたメッシュトップスをピックアップ。カジュアルなのに女性らしい雰囲気が漂うデザインで、大人のデイリーコーデで大活躍する予感です。

刺繍デザインがワンポイント！ ゆるっとメッシュトップス

【しまむら】「メッシュシシュウロゴPO」\770（税込・セール価格）

ゆるっとしたシルエットで、こなれ感たっぷりなメッシュトップス。涼しげな粗めのメッシュ素材だから、長袖でも今から長く使えそうです。ランダムに配された刺繍ロゴがシャレ感たっぷりで、お値段以上の価値が感じられるかも。@marino12131さんのように細身のパンツを合わせると、メリハリのある好バランスコーデに仕上がります。

1枚でサマ見え◎ つぶつぶ生地のメッシュトップス

【しまむら】「ネップメッシュフレンチPO」\1,089（税込）

表情のあるつぶつぶ生地が特徴のメッシュトップス。上品なフレンチスリーブやシックな色味で、カジュアルながらも大人っぽく着こなせそう。@moco_v.fashionさんのようにフリルのスカートと合わせても、黒のメッシュトップスが甘さ控えめに仕上げてくれます。

