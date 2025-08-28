総務省は、居住地以外で継続的に関わる自治体を登録する「ふるさと住民登録制度」を巡り、ボランティアや副業などで地域の担い手として活動する人が「プレミアム登録」できる仕組みを設ける方針を固めた。

宿泊費を安くするなどの優遇措置を設けることを検討している。登録を促して地域活性化を図る狙いがあり、来年度中の制度開始を目指す。

総務省は、利用者が専用アプリ上で関係を深めたい自治体を選び、市町村の「ふるさと住民」となる仕組みを想定する。利用者は、登録自治体から情報提供を受けられるほか、自治体の施設を利用する際、住民並みのサービスを受けられるようにすることなどを検討している。

「ふるさと納税」や観光、帰省などで地域経済の活性化に貢献する「ベーシック登録」と、より深い関わりを持つ「プレミアム登録」に分け、利用者が選択できるようにする方向だ。平日は職場のある都市部で暮らし、休日は地方で地域活動に参加するなどの２地域居住を実施している人らが「プレミアム登録」するイメージだ。

「プレミアム登録」した場合には、民間の宿泊施設の利用料や交通費を減免することなどを検討している。登録の可否は、副業やボランティアに関する証明書で審査する。

年内に制度をとりまとめる予定で、総務省は２０２６年度予算の概算要求で、アプリ開発などの経費を金額を示さない「事項要求」として盛り込む方向だ。

制度を巡っては、昨年１１月に政府の有識者会議「新しい地方経済・生活環境創生会議」で民間委員が提言。今年６月に閣議決定された基本構想「地方創生２・０」では、今後１０年間で関係人口を「実人数１０００万人、延べ人数１億人創出する」と明記していた。

関係人口は、国土交通省のインターネット調査で約１８２７万人との推計があるが、全体像は把握できていない。総務省は同制度への登録を促し関係人口を可視化することで、今後の地方創生の政策に生かしたい考えだ。