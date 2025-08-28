女優の吉瀬美智子（50）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。娘たちに伝えていることを明かした。

吉瀬は10年に10歳上の実業家男性と結婚、2人の女の子をもうけたが、21年に離婚してシングルマザーになった。

娘は12歳と8歳になったとし、子育て術として「ママはシングルだからお手伝いしてくれないと大変！そんなに長生きできないわよ」と伝えているとした。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「上（の子）はいいけどさ、下は凄い寂しいよね」とツッコミを入れたが、吉瀬は「そうすると本当にやってくれるの。死んじゃいけないって思うみたいで」と平然と話した。

「ハライチ」澤部佑が「でも親からシングルも、あんまり親から言うのはあんまり聞かないよね」と驚き、吉瀬は「うん。でも分かってるから。そうするとやってくれるの」と打ち明けた。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「現実をお伝えするんですか。シングルだっていう状況を」と確認すると、吉瀬は「そうそう。長女が背中押してくれたんで、もう全部伝えてますし、友達関係で全部知ってますね」とにこやかに回答した。