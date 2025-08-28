猫YouTubeチャンネル「もちまる日記」が2025年8月27日に動画を公開し、保護した猫が体調不良になったことを報告した。

「幸せそうに甘えてたけど...」

「もちまる日記」は、スコティッシュフォールドの「もちまる」と「はなまる」と、飼い主の「下僕」さんによるチャンネル。一方、4日に公開した動画の中で、怪我をした野良猫のレスキューを依頼され、一時的に自宅で保護していることを明かしていた。

しかし、27日にもちまる日記は「保護した猫の体調が急変してしまいました。」というタイトルの動画を公開。その中で、保護した「ミミちゃん」が数日前から体調不良になったことを報告。ソファの上でぐったりしている様子を公開した。

下僕さんによると、獣医と連絡を取り合いながら自宅でできる治療を行っているとのこと。大好物だというマグロもほとんど食べなかったため、サプリを入れたおやつや栄養補填のためのサプリを経口投与している様子も映っていた。

この体調不良と食欲不振により、もともと4.5キロあった体重は4.3キロになってしまったらしい。ミミちゃんは猫エイズ（FIV）陽性のため、免疫が下がると発症するおそれがあるとのことで、下僕さんは「フードにアレルゲンがある可能性が高いのですがこだわり強めで新しいものは受け入れない性格なので食欲がない今はフードの変更もできません...」と悩んでいる様子だった。

また、「幸せそうに甘えてたけど実は環境の変化がつらくて本当は外暮らしままの方がよかったのでは...とか勝手にいろいろと気持ちを想像してしまいますが」としつつも「今は回復できるように専念して頑張ります」とテロップでつづっていた。