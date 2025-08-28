お笑いタレントの小籔千豊（50）が28日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。EXILE・TAKAHIROの意外な素顔について語った。

この日はゲストとして、デビュー24周年記念日となる9月27日に、約4年5カ月ぶりとなる52枚目のシングル「Get-go!」をリリース予定のEXILEからATSUSHIとTAKAHIROが登場。それぞれ交流がある著名人から、2人についてのエピソードが明かされた。

TAKAHIROと小籔は14年放送のドラマ「戦力外捜査官」で共演。この作品にはTAKAHIROの妻で女優の武井咲も出演しており「下手したら10年くらい前のドラマなのにいまだにグループLINEは生きてて、この間もみんなでご飯行きました」とプライベートでの親交があると説明した。

「TAKAHIROさんはグループLINEの中で1番おもろいです」と絶賛し「『TKO』木下さんがおるんですけど、全然おもんない。TAKAHIROさんの方が5倍おもろい」とぶっちゃけ。「たまに奥さま（武井咲）がボケとかええ返しする。それをTAKAHIROさんが支えてるのかと思うくらい…はがき職人とか向いてると思う」とほめちぎっていた。