ちいかわの「スッパイマン」が登場 - 沖縄県・上間菓子店とコラボ
上間菓子店は9月8日、「スッパイマンちいかわ一番」(希望小売価格200円)をちいかわらんど、ちいかわマーケット、一部コンビニエンスストア、量販店、上間商店(本社・豊崎工場直営店)、スッパイマンショップ(国際通り店・美浜店)で発売する(いずれも一部店舗を除く)。
「スッパイマンちいかわ一番」(希望小売価格200円)
同商品は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎがスッパイマンのコスチュームに身を包み、弾けるスッパさを表現したスペシャルパッケージ。中身は通常のスッパイマンよりもすっぱさを控えた甘めの味付けで、ソフト食感が特長の「たねなし」タイプ。たねが無くて食べやすく、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる商品となっている。
