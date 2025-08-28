お気に入りのぬいぐるみを外まで持ってきた大型犬ですが、散歩が始まったと思ったら…？予想外の行動に、思わず笑いが込み上げてしまうと反響を呼んでいます。

話題になっている動画は117万回再生を突破し、「もう爆笑」「可愛すぎるー！」といった声が寄せられています。

【動画：外まで『お気に入りのぬいぐるみ』を持ってきた大型犬→一緒に散歩するのかと思ったら…まさかの展開】

「相棒」と一緒にお散歩

Instagramアカウント「ichimichannel」に投稿されたのは、ぬいぐるみを外まで持ってきたシベリアンハスキーの女の子「いちみ」ちゃんの様子。いちみちゃんはお気に入りの「相棒」アヒルのぬいぐるみと散歩に行きたいようです。

ぬいぐるみを咥えたまま、颯爽と歩き出すいちみちゃん。その光景を見て、「都会だったら、アヒル狩ったと思われて通報されるんじゃないの」とママは謎の不安に襲われます。

飽きた！？

すると次の瞬間、いちみちゃんは即座にぬいぐるみを手放します。「飽きるのが早すぎる！」と若干の怒りを隠せないものの、仕方なくママがぬいぐるみと一緒にお散歩することに…

ぬいぐるみを手放した後も、軽快な歩きで散歩をエンジョイしている様子のいちみちゃん。しかし、やっぱりぬいぐるみと一緒にいたい気分になったようで、再び咥えて歩き出したんだとか。

気まぐれ全開！

いちみちゃんの気の向くままの行動に、「誰に似たんだよー」と完全に振り回されるママ。道端の草むらに再びペッと置かれたぬいぐるみを見て、「結局捨てるんかい」とツッコミも止まりません。

お世辞にも綺麗とは言えない場所に置かれたぬいぐるみからは、哀愁が漂っています…。大好きなぬいぐるみを散歩に持ち出すも、その後の行動が予想外すぎて、気まぐれ全開のいちみちゃんなのでした。

投稿には「もう爆笑」「可愛すぎるー！」「一瞬、ホンモノかと」「お散歩の友は必須アイテム！」「小さな子どもみたい」「大好きなんだよね！！」といったコメントが寄せられています。

いちみちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「ichimichannel」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ichimichannel」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

