日本サッカー協会は２８日、９月の米国遠征に臨む日本代表２５人を発表した。

主力の主将・遠藤や、三笘、久保、鈴木彩らが順当に選ばれた。守田（スポルティング）ら負傷者が相次ぐ中、７月の東アジアＥ―１選手権で活躍した安藤や、荒木がメンバー入りを果たした。森保監督は「（２０２６年ワールドカップ）本番の地で試合ができることを楽しみにしている。勝利を目指し、最高の準備をしてベストを尽くしたい」と語った。日本は６日にメキシコ代表、９日に米国代表と国際親善試合を行う。

メンバーは以下の通り。

ＧＫ 早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

ＤＦ 長友佑都（Ｆ東京）、荒木隼人（広島）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、関根大輝（スタッド・ランス）

ＭＦ／ＦＷ 遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、小川航基（ＮＥＣナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（レアル・ソシエダード）、細谷真大（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、鈴木唯人（フライブルク）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）