「アミューズとぼくの関係をはっきりさせておきたい」芸能界の「ドン」本人が明かした「国民的バンド」デビューの経緯

芸能界には「首領（ドン）」がいるーー。世の中にそのような暗黙の了解があったとして、それは誰で、どんな人物なのか、真に迫った言葉はすくない。ノンフィクション作家・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』は、バーニングプロダクション創設者の周防郁雄、B'zやZARD、WANDSを生み「ビーイング系」を築き上げたビーイング創設者・長戸大幸のインタビューをはじめ、本人証言をもとにマスコミが触れられない芸能界の暗部を詳らかにする。

本記事では、バーニングの周防がインタビューに応じ、サザンオールスターズおよびバンドを長くマネジメントしてきた芸能事務所・アミューズとの関係について語ったことについて、一部再構成のうえご紹介しよう。

原田真二との出会い

サザンオールスターズについては説明の必要はないだろう。

1978年に「勝手にシンドバッド」でデビューし、数多くのヒット曲を発表してきた国民的バンドである。サザンオールスターズはデビュー以来、アミューズに所属している。

「アミューズとぼくの関係をここではっきりとさせておきたい」

周防はこう切り出した。まずサザンオールスターズの前に、一人のアーティストとの出会いがあったという。

「吉田拓郎さんから人を通じて“広島に凄い子がいる”という話を聞いたんです。それで会いに行ったのが原田真二」

原田は1958年に広島市で生まれた。高校2年生のとき、フォーライフレコードの主催する新人オーディションに応募し、その才能を注目された。審査員は、フォーライフレコードの設立者の一人でもあるシンガーソングライターの吉田拓郎だった。

原田の紡ぎ出す曲には、日本の音楽の系譜にない、都会的な軽やかさがあった。フォーライフレコードは、彼の才能を生かすには、マネージメントを担当する芸能プロダクションが必要だと考えた。

「ぼくは原田をすぐに気に入った。彼はぼくにこう言ったんです。“周防さん、遠いところまで来て頂きありがとうございました。ぼくは青学（青山学院大学）に受かったので東京に行きます。つきましては一つ希望があります”と。何かと訊ねると、自分のための会社を作って欲しいという。そこで彼のためにバーニングとは別の会社を作ることにした」

「5000万円で譲ってくれないか」

確かに、歌謡曲や演歌の印象が強いバーニングプロダクションは原田に似つかわしくない。ここで問題となったのは、新会社で原田を担当するマネージャーだった。周防は、いいマネージャーを育てるのは、タレント育成と同じほど難しいと評する。

「3~4ヵ月、マネージャーを探したのですが、見つからなかった。そのとき、渡辺プロダクションの社員が一人、アメリカへ勉強に行くという話を聞いたのです。その社員は、渡邊晋さんとのメッセンジャーボーイみたいな存在だったので面識があった。彼と話し合って、50対50の出資で会社を作ることになった」

その社員の名前を大里洋吉という。

大里は1946年に青森県青森市で生まれた。立教大学を卒業後、渡辺プロダクションに入社、ザ・ピーナッツ、キャンディーズ、沢田研二などのマネージャーを務めた。

「アミューズという名前は大里が考えた。ぼくは出資金は出すけれど、２人連名だとこちらにも欲が出るだろうし、お前がやりにくいだろう、ぼくの分も（権利を）持っていてくれという約束をしたんです。文書はありません。口約束です」

77年10月、原田は「てぃーんず ぶるーす」でデビュー。ヒット曲となる「キャンディ」が入ったファーストアルバムはオリコン史上初の初登場1位を獲得した。作詞作曲を手がけ、ピアノを弾きながら歌う若き天才ミュージシャンとして人気となった。

周防がサザンオールスターズを知ったのはその翌年のことだ。

「うちの歌手である石野真子の打ち合わせをビクターでやるというのでぼくが付いていったんです。そうするとディレクターの東元晃さんが“おお、ちょっとお前、いいグループの曲が出来たから聴いてくれ”と言ってきた。東元さんは日本コロムビアでちあきなおみの『喝采』などを担当した人です。5曲聴いたのかな？ 全部良かった。中でも気に入ったのが『勝手にシンドバッド』だった。それで東元さんに、この曲で行きましょうと言った。すると彼は“お前にあげるとは言っていないぞ”と。こんないい曲聴いたら、そりゃないでしょという感じです。1時間ほど粘って、誰に預けるのか聞き出したんです」

サザンオールスターズは、りぼん・なかよしグループというプロダクションに所属するという。ホリプロにいた奥田義行が井上陽水と立ち上げたプロダクションである。周防と奥田はホリプロ在籍時代は重なっていないが、面識はあった。

「奥田はぼくより一つ年下なんです。それで“おい、奥田、東元さんからグループ預かっただろう”って連絡をとったんです。5000万円で譲ってくれないかと持ちかけると、“周防さんがそういうならば分かりました”ということになった。それでぼくは大里に電話を入れて“おい、いいグループ見つけたぞ”と。それでサザンはアミューズ所属になったんです」

マネージメントはアミューズが担当、音楽出版権をバーニングプロダクションの子会社、バーニングパブリッシャーズが持つことになった。

バーニングパブリッシャーズはサザンオールスターズの音楽出版権を有しているが、実はデビュー曲から『いとしのエリー』までだという。なぜこのような複雑な関係になったのか、周防自身が明かした経緯は『ザ・芸能界 首領たちの告白』にてご覧いただきたい。

本書に登場する首領たち（登場順）

周防郁雄（バーニングプロダクション創業者）

本間憲（レプロエンタテインメント創業者）

堀威夫（ホリプロ創業者）

田邊昭知（田辺エージェンシー創業者）

平哲夫（ライジングプロダクション創業者）

マキノ正幸（沖縄アクターズスクール創業者）

長戸大幸（ビーイング創業者）

大粼洋（吉本興業元会長）

