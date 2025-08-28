国民年金は「40年」納付で「満額」ですが、「10年」しか払っていない場合でも「毎月1万円」くらいはもらえるのでしょうか？

国民年金は「10年納付」でももらえる？

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。現在は受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から老齢基礎年金を受け取れます。

受給資格期間とは、保険料納付済期間や免除期間などを合算した期間のことです。60歳以降に任意加入して期間を満たす方法もあります。



10年納付した場合の年金額は「1万円台」

2025年度の老齢基礎年金（満額）は年83万1700円、月6万9308円です。満額は40年（480月）納付で受け取れる額です。10年（120月）だけ納付した場合は、満額の4分の1が目安となるため、年20万7925円、月に直すと約1万7300円です。

ただし、会社員期間（第2号）や配偶者の第3号期間がある人は、これらも保険料納付済期間に含まれるため、実際の見込み額が変わることがあります。



「10年」でも上乗せは可能

免除や猶予の期間がある人は、追納をすると年金額が増えます。学生納付特例や納付猶予の期間は、追納しない限り年金額に反映されないため、早めの手続きが大切です。

また、付加年金を利用していた人は、年金額が上乗せされます。加算額は「200円×付加保険料の納付月数（年額）」で、例えば10年（120月）納めていれば年2万4000円が上乗せされ、合計は年約23万1925円、月約1万9300円となります。第1号被保険者や任意加入の人が対象です。

そして、受給開始を66～75歳に遅らせる繰下げ受給を選ぶと、老齢基礎年金は増額されます。就労収入がある時期は繰下げで手取りのバランスを取り、生活設計に合わせて選ぶとよいでしょう。

そのほかにも、所得や世帯の状況によって、年金生活者支援給付金が上乗せされる場合があります。2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準は月5450円です。該当しそうな人は条件と手続きを確認すると安心です。



10年納付なら約1万7300円が目安

国民年金の納付が10年だけの場合、2025年度の基準で試算すると、老齢基礎年金は年約20万7925円、月に直すと約1万7300円が目安です。

免除期間の追納や付加年金、繰下げ、年金生活者支援給付金などを組み合わせれば受取額の改善が期待できます。ねんきん定期便やねんきんネットで自分の加入記録を確認し、必要なら年金事務所で相談するとよいでしょう。



出典

日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度

日本年金機構 年金の繰下げ受給

日本年金機構 年金生活者支援給付金：基準額の改定

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー