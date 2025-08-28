お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ（30）が28日、都内で行われたタカラトミーの新作ゲーム「アスレチックランドゲーム SASUKE」の発売記念イベントに登壇した。

青木は昨年、「SASUKE」に初出場。同イベントには“ミスターSASUKE”こと山田勝己さん（59）、日置将士さん（44）も登壇し、青木は「レジェンドのおふたりとSASUKEの緊張感を共有できたのがうれしかった」と喜んだ。

「アスレチックランドゲーム」シリーズの第4弾として10月下旬に発売される同ゲームは、アスレチックと親和性のあるTBS「SASUKE」とのコラボ。名物「そり立つ壁」など本物さながらの「SASUKE」を指先で楽しむことができる。

イベント内で初プレーした青木だったが、思うようにステージをクリアすることができなかった。感想を求められると「俺にはアスレチックランドゲームSASUKEしかないんですよ」と、山田さんの明言「俺にはSASUKEしかないんですよ」を引用して笑いを誘った。その後、「難しかったです、最初からめちゃくちゃシビアでした。めちゃくちゃハマると思います」とアピールした。

また、特定のステージをクリアするごとに腕立て伏せを行った。山田から「ちゃんと腕を伸ばせ」とゲキを飛ばされる場面もあり、青木は「昔の部活を思い出して、めちゃくちゃイヤでした」と苦笑いを見せていた。