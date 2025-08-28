「普通に寝てるのが新鮮に見えるようになってきましたww」



【写真】お腹を見せて“おっぴろげ”で寝る猫さん

そんなコメントとともに投稿された一枚の写真が、多くの猫好きの心をつかんでいます。窓際でスヤスヤ眠るのは、元地域猫のメルモちゃん。お腹を見せて“おっぴろげ”で寝る姿に、「安心寝だ」「そっともふもふしたい」「健康面を心配するレベルで可愛い」といった声が寄せられ、X（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。



リリィに似た小さな子猫との出会い、そして…

メルモちゃんの飼い主・おたむさん（@donchintan696）は、以前21歳まで生きた愛猫・リリィちゃんと暮らしていました。高齢になったリリィちゃんがご飯を残すようになり、そのフードを地域の猫たちに分けていたある日、リリィちゃんにそっくりな子猫に出会います。



「2022年のことです。リリィが亡くなったのは翌年の秋で、しばらくは悲しみに暮れていましたが、ずっと気にかけていたあの子を迎えようと決心しました」（おたむさん）



こうして迎えたのがメルモちゃんでした。



半年間の警戒心、そして初めて見せた“安心のヘソ天”

約2年半の外暮らしを経てやってきたメルモちゃん。初めは家の中でも落ち着かず、警戒心を解くまでには半年ほどかかったといいます。



「最近ようやく、日向ぼっこしながらお腹を見せて眠るようになりました。そんな姿を見ると“ああ、この子はもう安心してくれてるんだな”ってうれしくなります」



投稿された写真にも、その“安心”がにじんでいました。



「可愛いだけでいい」存在の尊さ

今回の投稿には「普通に寝ている姿が愛おしい」「元野良ちゃんとは思えない」「幸せそうで泣ける」といったコメントが相次ぎました。



「めちゃくちゃうれしいです。メルモは亡きリリィの悲しみを癒やしてくれました。これからもずっと大切に、幸せにします」（おたむさん）



かつて厳しい外の世界で生きてきた猫が、家の中で“普通に眠る”-。その姿が、多くの人に温かな気持ちを届けています。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）