タレント・指原莉乃（32）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。“超弾丸”韓国日帰り旅行を明かした。

韓国に撮影で訪れていた元AKB48の小嶋陽菜と韓国で合流した指原。「その時、1日だけ空いてて“じゃあ私ランチだけ行っていいですか？”って。本当にランチだけ。でも2回、3回ぐらいご飯食べました」とランチのためだけに韓国へ向かったという。

朝5時頃に仁川国際空港に着いて2〜3時間ホテルで仮眠。その後小嶋と合流しランチをともにした。「本当それぐらいでしたね。その後、サンギョプサル食べてお買い物ちょびっとして、すぐ（日本に）帰った」と告白。

強行スケジュールに「自分から言い出したんですけど…本当死ぬほどつらくて」と語った。「普段だったら生意気に“ビジネス（クラス）で行っちゃおうかしら”とか思うんですけど、まあ日帰りだし、2、3時間だし」とエコノミークラスに搭乗。「しかも日本の航空会社じゃない、安いやつで行ったんですよ。なるべく安く行こうと思って」としたが「全然ビジネスにすれば良かった」と後悔した。

強行日帰り韓国旅行は「全然勧めません。体力はある方（ほう）だけどその上で全然お勧めしないです」と話し、笑いを誘った。