バレー男子日本代表、ブルガリアとの強化試合出場メンバー15人発表 石川祐希、盒桐、宮浦健人ら選出
バレーボールの男子日本代表は9月13日に初戦を迎える世界バレーに向けた世界ランキング15位のブルガリアとの強化試合に出場する選手15人を発表した。キャプテンの石川祐希（29）をはじめ、郄橋藍（23）などが選出された。
強化試合は9月2日（火）、3日（水）ともに東京・有明アリーナで19時に開始される。男子日本代表はその後、6日（土）、7日（日）に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで同2位のイタリアとも試合を行う。そして13日に51年ぶりのメダル獲得を目指す世界バレーのトルコ戦に臨む。
【日本代表メンバー】
■セッター
大宅真樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）
永露元稀（広島サンダーズ）
■アウトサイドヒッター
大塚達宣（パワーバレー・ミラノ／イタリア）
富田将馬（大阪ブルテオン）
郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）
石川祐希（シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ／イタリア）
甲斐優斗（専修大学4年）
■ミドルブロッカー
小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）
西本圭吾（広島サンダーズ）
エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）
佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）
■オポジット
宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）
西山大翔（大阪ブルテオン）
■リベロ
小川智大（サントリーサンバーズ大阪）
山本智大（大阪ブルテオン）