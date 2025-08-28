バレーボールの男子日本代表は9月13日に初戦を迎える世界バレーに向けた世界ランキング15位のブルガリアとの強化試合に出場する選手15人を発表した。キャプテンの石川祐希（29）をはじめ、郄橋藍（23）などが選出された。

【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー

強化試合は9月2日（火）、3日（水）ともに東京・有明アリーナで19時に開始される。男子日本代表はその後、6日（土）、7日（日）に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで同2位のイタリアとも試合を行う。そして13日に51年ぶりのメダル獲得を目指す世界バレーのトルコ戦に臨む。



【日本代表メンバー】

■セッター

大宅真樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）

永露元稀（広島サンダーズ）

■アウトサイドヒッター

大塚達宣（パワーバレー・ミラノ／イタリア）

富田将馬（大阪ブルテオン）

郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

石川祐希（シル・スーサ・ヴィム・ペルージャ／イタリア）

甲斐優斗（専修大学4年）

■ミドルブロッカー

小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）

西本圭吾（広島サンダーズ）

エバデダン ラリー（大阪ブルテオン）

佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）

■オポジット

宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）

西山大翔（大阪ブルテオン）

■リベロ

小川智大（サントリーサンバーズ大阪）

山本智大（大阪ブルテオン）