¡ÚÂ®Êó¡Û²£ÉÍ»Ô¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Î¿¦°÷¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸¤Î¿¬¤òÅð»£¡¡Ìë¸«²ó¤êÃæ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤ÎÉþ¤ò¤º¤é¤·»£±Æ¡¡»Ô¤Ï¼Õºá¤·½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¡¡²£ÉÍ»Ô
²£ÉÍ»Ô¤Ï»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ÇÃËÀ¿¦°÷¤¬ÃË»Ò»ùÆ¸¤Î¿¬¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅð»£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿10Âå¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤ÎÉþ¤ò¤º¤é¤·¡¢¿¬¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¿¦°÷¤ÏÈó¾ï¶Ð¤Ç½µ1²ó¤«¤é2²óÄøÅÙ¡¢Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¾¤Î¿¦°÷¤È¶¦¤Ë»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤ä¿©»ö¤ÎÊä½õ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë´Ö¤Î¸«²ó¤êÃæ¤ËÅð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯6·î¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ùÆ¸¤«¤é¿½¹ð¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¿¦°÷¤Ï»£±Æ¤òÇ§¤á¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢10ËçÄøÅÙ»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤äÂ¾¤Ë¤âÊÌ¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î¿²´é¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¿¦°÷¤ÏÀè½µ¤Þ¤Ç¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°ÂÁ´°Â¿´¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ç½ÅÂç¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿»ùÆ¸¤´ËÜ¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤Î½èÊ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
