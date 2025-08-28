機能もコスパも大満足！防災リュックに入れておきたい「ダイソー」のおすすめグッズ
【画像で見る】災害時小銭はマスト！最大￥2,830の硬貨を収納できる「楕円形のコインホルダー」
充分な量の防災グッズを、家族分揃えるとなるとそれなりにコストがかかってしまいますよね。そこで今回は、100円ショップで気軽に手に入る「災害時に本当に使えるグッズ」をご紹介します！
教えてくれたのは▷松永りえさん
防災収納インストラクター。2016年に熊本地震で被災。「快適な暮らしは安全な上にこそ成り立つ」と、「防災収納」を広めるため、テレビやセミナーなどで幅広く活動中。著書に『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）などがある。
■携帯用簡易コンパクトレインポンチョ
コンパクトに持ち歩けて、広げるとサイズは大きめ。「小さくて軽いので、ふだん持ち歩くポーチにも入れておくと便利です。寒いときには防寒対策にもなります。ただしポンチョのため足元はぬれてしまうので、大雨や水害のときではなく、軽い雨用に」。￥110
■充電式COBライト ベージュ
マグネット、カラビナ、スタンドがついた充電式のライト。「置いたり引っ掛けたり、貼りつけたりと用途はさまざま。とにかく明るくて、330円でこの機能はすごい！ 充電が必要なので、いざというとき用ではなく、ふだんから使うようにしています」。１個入り ￥330
■コインホルダー
楕円形のコインホルダーに、1円から100円は各5枚、500円は4枚、最大￥2,830の硬貨を収納できます。「お店や自販機での買い物はもちろん、電話ボックスを使う際も小銭はマスト。小銭ホルダーがあれば取り出しやすく、残金も一目で分かります」。￥110
■耐水メモ帳 80枚 2柄アソート
水にぬれても使用できる、耐水加工のメモ帳。「雨の中、水害の中でも文字が消えたり破れたりする心配もなし！ このメモ帳と併せて持っておきたいのが加圧式ボールペン。ぬれた紙はもちろん、寒くてもペンを逆さにしても文字が書けます」。￥110
■そのほか消耗品は100円ショップのものでもOK！
□衛生用品
□防寒用アルミシート
□衣類圧縮袋
□圧縮タオル
□ゴミ袋
…など
※店舗によって品揃えが異なり、在庫がない場合があります。
＊ ＊ ＊
コインホルダーは、小銭が必要なときに使って補充しておけば普段使いもできますね！ 100円ショップも活用して、災害時に困らないよう備えておきましょう。
撮影／松永りえ
文＝徳永陽子