先日、吉永小百合さんが映画の役作りで80歳にしてピアスを開けたことが話題になりました。たしかに吉永さんの年代では清純派女優がピアスをするなんてあり得ないこと……では日本で一般にピアスが受け入れられるようになったのはいつのことなのでしょうか？

昭和の"ピアスソング"からわかる日本のピアス受容ヒストリーとは？（画像はイメージ）

8月22日放送のラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』では、そんなピアスの普及に着目。同番組パーソナリティーの中将タカノリ（シンガーソングライター・音楽評論家）が事前に調査した「ピアス」のワードを含む楽曲や各種データをもとに、橋本菜津美（シンガーソングライター・インフルエンサー）と語り合いました。

日本で初めてピアスを本格的に扱ったお店は、1946年に横浜にできた「スタージュエリー」だといいます。しかし購入するのは主に外国人で、日本人にそれが普及するには時間がかかったそう。1972年9月13日の朝日新聞では「耳に穴あけるなんて…イヤリング論争」という記事が掲載され、若い女性の間でピアスが静かなブームとなっていることを社会問題として報じています。

1977年、沢田研二さんのヒット曲『憎みきれないろくでなし』ではパンクファッションの影響を受けたカミソリ型ピアス（実際はイヤリング）が話題に。当時ピアスを付けているのはファッション業界や芸能界、水商売などに携わる一部の女性だけだったそうです。



そして中将は、今回調べた限り楽曲の歌詞に初めて「ピアス」という言葉が出てくるのは、1978年4月に、真木ひでとさんがシングル『悪夢の街』のB面として発表した『涙の輪舞』だと言います。「片方だけのピアスの意味がようやくわかった近頃なのよ」というこの意味深なフレーズは女流作詞家、山口洋子さんによるもの。

1978年は突然、歌謡曲で「ピアス」が取り上げられ始めた年だそうで、少し遅れて同年11月、杏里さんもアルバム『杏里 -apricot jam-』でピアスを取り上げた『キーワードを探せ』という曲を発表。また翌年9月、近田春夫さんもシングル『ああ、レディハリケーン』でピアスを取り上げています。

次に中将が紹介したのは、1982年6月に松任谷由実さんがアルバム『PEARL PIERCE』の収録曲として発表した『真珠のピアス』。「彼のベッドの下に片方捨てた Ah…真珠のピアス」という複雑な女心を歌ったフレーズですが、この曲に関して見逃せないのが、ファンレターに綴られた実体験をもとに作られたというエピソード。当時、ピアスを使ってそういう行為をする（おそらく）一般女性がいたということです。

ポーラ文化研究所が首都圏30キロ圏内でおこなったアンケート調査によると、女性のピアス着用率（過去10年）は1991年で17％、2000年でようやく33％。1980年代のデータはありませんでしたが、当時ピアスをする人が現代にくらべいかに少なかったかがわかります。ピアスをしているのはまだまだ一部のファッションに関心の強い人だけだったのでしょう。

次に中将が紹介したのは、安全地帯が1984年4月に発表したシングル『真夜中すぎの恋』。「銀のピアスならはずれてる 夜につれられてゆくなら今」と男女の恋の駆け引きを歌ったフレーズですが、ここで中将が指摘したのは「ピアス」というワードを多用した作詞家の存在。

『真夜中すぎの恋』の歌詞は井上陽水さんによるものですが、彼は同時期の自身のシングル『愛されてばかりいると』（1983年2月）でもピアスを使用。また松井五郎さんも『Happiness』（1984年12月）、『ふたりで踊ろう』、『チギルナイト』（ともに1986年12月）といった安全地帯の楽曲や中森明菜さんの『月夜のヴィーナス』（1985年4月）でピアスについて多く触れています。

そして中将が、誰よりもピアスという言葉のインフルエンサーとなった作詞家として挙げるのは売野雅勇さん。オリコン・ウイークリーランキング1位、1985年度の年間ランキングでも1位を獲得したチェッカーズの大ヒット曲『ジュリアに傷心』（1984年11月）はじめ、河合奈保子さん最大のヒット曲『エスカレーション』（1983年6月）、本田美奈子.さんのデビューシングル『殺意のバカンス』（1985年4月）など錚々たる有名曲でピアスについて触れています。また売野さんの影響か、チェッカーズの藤井フミヤさんも『ONE NIGHT GIGOLO』（1988年3月）などピアスを多用する傾向にあると言います。

一連のピアスソングに対し、橋本は「売野さんの新しい一面を見ました（笑）。当時はピアスという言葉が楽曲にお洒落さやセクシーさを与えてくれるキーワードだったのでしょうか」と感想をコメント。

日本はつい最近の平成時代まで「耳に開けたピアスの穴から白い糸が出てきたので引っ張ったら失明した」という都市伝説がまことしやかに語られるほど、ピアスについて消極的な文化風土でした。昭和のピアスソングに着目した今回の放送は、日本人が異文化であるピアスをどのように受け入れてきたかがうかがえるユニークな研究だと言えるでしょう。

※今回の調査で判明した主なピアスソング

井上陽水『愛されてばかりいると』（1983年2月）、石川秀美『バイ・バイ・サマー』（1983年9）、The Good-Bye『浮気なロンリーガール』（1984年3月）、谷村新司『レストランの片隅で』（1984年10月）、柏原芳恵『太陽は知っている』（1985年7月）、中森明菜『ピ・ア・ス』（1985年8月）、米米CLUB『Party Joke』（1985年10月）、早見優『CLASH』（1985年11月）、山下久美子『スローナンバーのあとで』（1985年11月）、国生さゆり『もう一度走って恋人よ』（1986年8月）、財津和夫『愛にふれたとき』（1987年1月）、西城秀樹『夏の誘惑』（1988年7月）、田原俊彦『かっこつかないね』（1988年8月）など