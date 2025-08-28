·»¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä8ºÐÇ¯²¼4Ï¢¾¡Ãæ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËµÓ¸÷¡ª¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤ÎÄï¤é¤·¤¤¡×³èÌö¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
181¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé
¡¡timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá(30)¤ÎÄï¤Ç¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎµÆÃÓ²»±û(¤¤¯¤Á¡¦¤Í¤ª¡¢22)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£TKO¾¡¤Á¤·¤¿7·î27Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËAµé¾º³Ê¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿ÆóÏº½ä¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í ½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤ÎÄï¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö´é»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö°ìÃÊ¤È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÄï¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2023Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¤ÎµÆÃÏ¤ÏÄÌ»»ÀïÀÓ7Àï5¾¡(3KO)¡£Àè·î³«ºÅ¤Î64.5¥¥í·ÀÌó¥¦¥§¥¤¥È6²óÀï¤Ç¥¿¥¤¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥µ¥Ã¥¯¥À¡¼¡¦¥Þ¥Î¥×¥Á¥ã¥¤¥¸¥à¤Ë2R¤ÇTKO¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£