【TIAM】韓国発スキンケア♡カタツムリ×アズレンで潤い素肌へ

韓国で話題のスキンケアブランド「TIAM(ティアム)」から、カタツムリエキス※1とアズレン※2を配合した「スネイル＆アズレン」シリーズの化粧水とクリームが登場します。自然由来成分にこだわり、乾燥や外部ストレスでゆらぎやすい肌をしっとり健やかに導く2アイテム。みずみずしいテクスチャーと紫色のエッセンスで、日々のスキンケアがちょっと特別なひとときに♡

カタツムリエキスで潤いあふれる素肌に

「Snail & Azlene ウォーターエッセンス」は、カタツムリ分泌液※3を81％配合したみずみずしい化粧水。乾燥や季節の変化で敏感になりがちな肌をしっかりうるおし、すこやかな印象へと導きます。

価格は180mLで2,970円（税込）。ベタつきにくく、さっぱりとした使用感で、日々のスキンケアに取り入れやすいのが魅力です。

※1 カタツムリ分泌液（保湿成分）

※2 グアイアズレンスルホン酸Ｎａ（整肌成分)

※3 保湿成分

アズレン配合の紫色クリームでやさしくケア

「Snail & Azlene カームフォートクリーム」は、カタツムリ分泌液※3を92％配合したジェルタイプの水分クリーム。紫色のテクスチャーは植物由来の整肌成分「アズレン※4」によるもの。

100mLで3,960円（税込）とたっぷり使える容量で、うるおいをしっかり閉じ込めて、なめらかでツヤのある肌をサポートしてくれます。

TIAMで日々のスキンケアをもっと楽しく

ビタミンをベースに、肌に寄り添ったケアを提案する「TIAM」。今回の「スネイル＆アズレン」シリーズは、韓国らしい成分の魅力を活かしつつ、毎日のケアを手軽にアップデートしてくれるアイテムです。

価格帯も手に取りやすく、継続して使いやすいのも嬉しいポイント。乾燥やゆらぎに悩む肌をいたわりながら、日々のスキンケアをちょっと贅沢な時間に変えてみませんか♪