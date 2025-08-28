「今日好き」みなつ、グアムで水着姿披露「圧倒的美人」「遠目でも分かるスタイルの良さ」の声
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が8月27日、自身のInstagramを更新。グアム旅行での水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、遠目からでも分かるスタイルの良さ
みなつは「guam」とグアムでの写真を公開。水着姿でホテルのベッドでくつろぐ姿やエメラルドブルーの海を満喫する様子などを載せている。
この投稿に、ファンからは「グアムの海綺麗」「水着似合ってる」「リゾート羨ましい」「海の色が最高」「楽しそう」「圧倒的美人」「遠目でも分かるスタイルの良さ」「グアム満喫してる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
◆みなつ、グアムで水着姿披露
