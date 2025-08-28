「今日好き」横田未来、手作りグラタン披露「また気合い入ってきました」
【モデルプレス＝2025/08/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が8月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、気合いが入った手料理
横田は「自炊また気合い入ってきました ずーっとグラタン食べたいって言ってたからやっと作れた」と手作りグラタンを披露。「自炊したときに美味しい美味しいって普段よりがっついて食べてるの嬉しくてたまらん」と作った相手への反応を明かし、グラタンやトースト、サラダなどの料理の数々を載せている。
この投稿に、ファンからは「グラタン美味しそう」「羨ましい」「食べたい」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
横田は、ラッパーのピラフ星人と2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。同年12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】