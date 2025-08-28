乃木坂46井上和、素肌透けるシースルーシャツ姿に熱視線「美しすぎる」「自然体でグッとくる」
【モデルプレス＝2025/08/28】乃木坂46の井上和が27日、自身のInstagramを更新。素肌が透けるシースルーシャツ姿のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46井上和、透けシャツ姿のグラビアオフショット
8月27日発売の『週刊少年サンデー』39号（小学館）の表紙に登場する井上は、「8／27発売 週刊少年サンデー」と雑誌掲載を報告。そのオフショットとして白いシースルーシャツを着用し、和室の窓際に座る動画を公開し、透け感のあるトップスから肌が透けて見える大人っぽいスタイリングとなっている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「自然体でグッとくる」「大人っぽい」「透明感ある」「可愛すぎる」「めっちゃ良い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
