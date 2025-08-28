メンズグループ ONSENSE（読み：オンセンス）が、YOAKE entertainmentよりデビュー。8月29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリースし、同日20時にMVを公開する。

ONSENSEは、アソビシステム、TWIN PLANET、W TOKYO、Y&N Brothersらの合弁会社として設立したYOAKE entertainmentよりデビューする、がんばりすぎない、ぬくぬく系バスタイムポップスを届けるグループだ。『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれた、アカリ、エノモト タクヤ、タマムラ ユウ、イデ アツキの4名と、モデルとして活動するヨシアキ、俳優として活動するウサ タクマの6名によって結成した。

グループ名の“ONSENSE”とは、日本のトラディショナルな要素である“温泉”（ONSEN）に、“センス”（SENSE）を組み合わせた造語。メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現する。また、「“毎日ちょっとヤなこと”や“なんかダメだなって思う日”がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく」というメッセージをポップスサウンドに乗せて、温もりあるバスタイムポップスとして、日本だけでなく世界へマイペースに届けていくという。

クリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANETが共同で担当。きゃりーぱみゅぱみゅやアイドルプロジェクト『KAWAII LAB.』など、多数のアーティストのプロデュースを手掛けるアソビシステムのクリエイティブ力と、タレントからモデル、俳優、アーティストまでオールジャンルで活躍する人材をマネジメントし、IPプロダクションとしてコンテンツマーケティング事業を幅広く展開してきたツインプラネットのノウハウをかけ合わせ、ONSENSEを日本発の新たなグローバルコンテンツとして打ち出すという。

デビューシングル「YUAKE」は、ケンモチヒデフミが作詞、soundbreakersが作曲を手掛け、ONSENSEの世界観を音楽で表現する。同楽曲には、新たな始まりや仲間との出会いが温もりある視点で描かれ、「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージが込められている。

さらに、9月6日に開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』のステージにて、TGC NEXT ARTISTとして初パフォーマンスを行うことも決定している。

ONSENSE コメント

はじめまして、ONSENSEです！まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる～く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で。

（文＝リアルサウンド編集部）