Hey！Say！JUMPの中島裕翔（32）がきょう28日をもってグループを卒業することが、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトを通じて発表された。事務所は退所せず、俳優として活動する。中島のこれまでの活動を振り返る。

中島は07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。180センチの長身を生かして俳優やモデルとしてもマルチに活躍し、2014年にはフジテレビ「水球ヤンキース」で単独初主演を果たした。

その後、2016年1月公開の映画「ピンクとグレー」で映画初主演、同年7月にはフジテレビ「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」でゴールデン帯の連続ドラマで単独初主演を務めるなど、目覚ましい活躍ぶりを見せた。

22年にはフジテレビ「純愛ディソナンス」で主演を務め、“禁断の愛”を描いたラブサスペンスにも挑戦。NHKドラマ「大奥」や映画「366日」などの話題作にも出演し、繊細な演技が高く評価されている。

今年1月にはフジテレビ系ドラマ「秘密〜THE TOP SECRET〜」で俳優の板垣李光人とダブル主演。新米捜査員とある事件で亡くなった室長の親友で同僚役という“一人二役”を演じきった。

今月には初のソロ写真集「Hue I am」（集英社）を発売。2017年6月号からレギュラーモデルを務めた「メンズノンノ」を今年の12月号をもって卒業すること発表しており、それを記念した1冊となっている。

また、今年6月には主演舞台「みんな鳥になって」に出演。今月17日に大千秋楽を終えたばかりの中での卒業発表となった。