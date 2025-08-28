Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔のグループ脱退にファンに衝撃が広がった。

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２８日、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔が同日付でグループを卒業することを公式サイトで発表した。今後も同社に所属し、俳優業に専念する。同サイトで中島は、卒業発表について「突然のご報告となり大変申し訳ございません。デビューから１８年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山（たくさん）の見たことのない景色を一緒に見ることができました」と感謝をつづった。

このニュースにＸ（旧ツイッター）のトレンドランク１位に「ＪＵＭＰ」、２位に「中島裕翔」が急浮上したほか、「グループ卒業」「中島くん」などもランク入りした。

ネット上では「え、中島裕翔がち？？」「これからも変わらず応援するだけです。裕翔くんもＪＵＭＰも」「どういうこと！？追いつかない！！」「えっ！中島裕翔、本日で脱退って何？つらっ」「おねがいだ、中島裕翔さん、嘘（うそ）だと言ってください」「本日付けで脱退ってすごいな。そして一切情報漏れてないのもすごい」「突然すぎてずっと混乱してるよ」「えっ？？」「さすがにつらすぎて仕事集中できない」「卒業に頭も気持ちも追いついていかない…」「もうＪＵＭＰとして歌って踊る中島裕翔が見れないのつらい」「急すぎて衝撃」「寝耳に水」などとショックを受け混乱する声があふれていた。