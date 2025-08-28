ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を投げ、１本塁打を含む２安打１失点、９三振２四球、２暴投で今季初勝利（１敗）を挙げた。白星はエンゼルス時代の２３年８月９日以来、７４９日ぶりだ。チームは５―１で勝って４連勝。試合後の会見でデーブ・ロバーツ監督は大谷を絶賛した。主な一問一答は以下の通り。

――今日の大谷の投球を見て

「そうだね。最初は試合勘を取り戻すのに時間がかかるけど、今夜はしっかり集中して、自分の投球をつかんでリズムに乗っていたと思う」

――本人は「予測されにくい投球を意識した」と話した

「その通りだと思う。前回の登板では読まれやすい速球がいくつかあったが、今日はカーブをうまく使っていた。ダルトン（ラッシング捕手）もよくリードして、球種をうまく散らしていたよ。序盤はスプリットの感覚がつかめなかったけど、スイーパー、速球、すべての球種が試合が進むにつれて良くなった」

――リハビリとしてはどの段階

「そうだね。試合の中での快適さを表しているんじゃないかな。ゲームモードに入り、必要なときにカーブで三振を奪えた。あれは大事な場面での決め球になった。もちろん必要だったら１００マイル（約１６０・９キロ）の速球も出せる状態にあったし、全球種をうまく使えた。今日はショウヘイによる完璧なパフォーマンス。３回までで球数は多かったけど、なんとか４回を乗り切り、さらに初めて５回を投げ切ったのは大きな達成だよ」

――次回登板は

「確か来週の水曜を予定している。イニング数は今回と同じく５回」

――登板ごとに配球を変えている

「そうだね。ショウヘイの素晴らしいところは、調子がいい時には４〜５種類の球をしっかりコントロールできること。打線を３巡させるには、状況に応じて球種や配球を変えていく必要がある。だから今は少しずつ球数を増やして、もしもっと長いイニングを投げさせたい時に選択肢が増えるのはすごく助かる。今日は９０球で５回まで投げられたのはいい指標だと思う」

――カーブは新たな武器になるか

「その通りだね。試合の流れやピッチングの感覚をつかむ力は本当に特別だ。今日のカーブも単に横に曲がるだけじゃなく、前後の緩急で勝負できるボールだった。速球を意識させないことで打者が芯で捉えにくくなり、さらに攻略しづらくなるんだ」

――相手に与える影響は

「そう。前の登板は読まれていたけど、今日はしっかり工夫して相手の裏をかいた。４、５球種を自在に投げられるとなると、打者にとっては本当に攻略が難しい。だから今のショウヘイが、自分の好きな場面でカーブを投げたり、スプリットやスイーパーを織り交ぜたりできる自信を持っているのは大きい。打者にとっては本当に攻略が難しい」

――ドジャースでは二刀流投手が初勝利

「私はショウヘイのことを思ってとてもうれしいよ。球数の関係であと１人の打者というところで勝ち投手を逃していた。だから今日勝ちがついたのは本人にとっても良かったし、チームとしても大きな勝利になった」