¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡ÖÉå¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡¡£²½µÏ¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤«¤éÉüÄ´¤Î¹¥È¯¿Ê¡¡È¡´Û¤ÎÌë·Ê¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡þ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡Âè£±Æü¡Ê£²£¸Æü¡¢ËÌ³¤Æ»£Ã£ÃÂç¾Â£Ã¡á£¶£¹£µ£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£³¡Ë
¡¡¥Ä¥¢¡¼£²¾¡¤Î¶âÅÄµ×Èþ»Ò¡Ê¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼ÅÅµ¤¡Ë¤¬£´¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£´¥¢¥ó¥À¡¼£¶£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë£¶¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³¤ÇÄ¹¤¤¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½µ¤«¤é¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°®¤ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤ò¤½¤í¤¨¤ëÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö·îÍËÆü¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡£Î¾ÏÓ¤È¥Ñ¥¿¡¼¤Î°ìÂÎ´¶¤¬½Ð¤Æ¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±£³ÈÖ¤Ç£¶¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£´ÈÖ¤Ç£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£µÈÖ¤Ç£²¥á¡¼¥È¥ëÈ¾¤òÄÀ¤á¤Æ£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Þ¤Ç£²½µÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¹¤®¤Æ¡×¡£²ñ¾ìÆþ¤ê¤ò²ÐÍËÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½µ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ·îÍËÆþ¤ê¤·¡¢£¹¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¡ÖÉå¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£µÙ¤ßÊÊ¤â¤Ä¤±¤Á¤ã¥À¥á¡×¡££²£µÆü¤Ë¤ÏÏÆ¸µ²Ú¤ÈÈ¡´Û»³¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡££µÊ¬¤À¤±Ìë·Ê¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤òÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖÁ°¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤«ºÐ¤À¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µîÇ¯¤è¤êÂÎÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡£ºÐ¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÁ´Éô¤¬²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£³£°ºÐ¤Ç¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¡¢¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡ÖÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Ï³ä¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È²¿Ç¯¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÂÇ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¶âÅÄ¤Ïº£¤òÀ¸¤¤ë¡£
¡¡