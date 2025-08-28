◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

第１ラウンドが進行しており、１６年大会覇者の石川遼（カシオ）は２イーグル、５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６アンダー６６をマークし、ホールアウト時点では首位につけた。

出だし１０番は１５メートルのロングパットを「いいタッチで打てた」とねじ込み、２番も約２メートルに乗せて連続バーディー発進。１８番、後半の１番と連続で伸ばした後、２番で３パットして初ボギーをたたいた後は「ゲームが荒れ気味になった」と振り返った。

見せ場は残り４ホールだった。６番パー５は残り８４ヤードの第２打を７アイアンでピン奥３メートルに乗せてイーグルを奪取。７番はティーショットを右の林へ曲げてダブルボギーをたたいたが、９番パーは残り２３８ヤードの第２打を３ユーティリティーでピン奥１・７メートルへ。難しいラインだったが、「（同組の）清水大成くんが後ろから先に打って曲がり幅を少しイメージできた」とイーグルを決めきった。

２イーグル奪取は２２年のＡＮＡオープン第３日以来、３年ぶり。「パー５でいいドライバ―からいいセカンド、いいパットを打てたんが２ホールできたのは大きな収穫だった。ミスもラッキーもあって、ラッキーが上回った」と振り返った。

初日首位スタートだった前週に続く好発進。それでも、本人は「正直、何が良かったのかはあまり分からない。肌感では１５位くらいの内容。忘れられないミスショットもある。まだ全然、芯に当たってないショットがたくさんある。ショットからパットまですごい良いという感じではない」と反省点は多い。「明日に向けてしっかり修正して準備したい」と練習場へ向かった。