4部クラブに屈辱の敗戦…マンU指揮官アモリム「今日は何も言えない。ただ謝るしかない」
カラバオカップ2回戦が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはグリムズビー・タウン(4部)にPK戦の末、敗れる屈辱を味わった。
前半に2点を先行されたユナイテッドは後半にFWブライアン・ムベウモとDFハリー・マグワイアのゴールで追い付いたが、PK11-12で敗北。プレミアリーグでもスタートダッシュに失敗し、これで今季開幕から公式戦3試合未勝利(1分2敗)となっている。
イギリス『スカイ・スポーツ』によると、ルベン・アモリム監督は試合後に「勝ったのは、ピッチ上に唯一存在していたチーム。敗れたのは、最良の選手たち。どんなグループにも勝てるチームが存在するということだ」と言及した。
この試合では今季初出場のGKアンドレ・オナナが精彩を欠いたが、「4部のチームと対戦している時、問題はゴールキーパーだけではない。全てだ。環境、試合への向き合い方。我々は、今の状況ではすべての細部に注目が集まることを理解している。今日のパフォーマンスは、それを物語っていた」と振り返っている。
さらに「問題はスペースだけでなく、試合の入り方。全く強度がなかった。プレスの考え方すら見失っていた。説明が難しい」と語り、「もし負けても何か新しいものが見えたなら話は別だが、今日のようなものを見ると、言葉にするのが難しい」と落胆を示した。
続けて「ファンに申し訳ないと言いたい。いつもの彼らのサポート、負けてもチームに注いでくれるサポートに対して、今日は何も言えない。ただ謝るしかない」と謝罪。「今週末に試合があり、その後2週間の中断がある。そこで問題を解決する」と立て直しを誓った。
ユナイテッドの次戦は、30日にホームで開催されるプレミアリーグ第3節バーンリー戦となる。
