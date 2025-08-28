絶妙なグレーカラーの『スピードキャット バレエ』がおしゃかわ！「リリー ブラウン×プーマ」別注は見逃し厳禁

レディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」から、グローバルスポーツブランド「PUMA（プーマ）」とのコラボコレクションが登場。

人気の「スピードキャット バレエ」に別注カラーがお目見えするほか、トレンド感のあるウェアもラインナップしますよ。

9月10日（水）の全国発売に先駆け、8月29日（金）正午よりリリー ブラウン公式オンラインストア・ウサギオンライン・公式アプリ「MASH STORE」などで先行予約が始まるので、ぜひチェックしてみて。

「リリー ブラウン×プーマ」秋コーデに取り入れたいアイテムが登場



リリー ブラウンとプーマのスペシャルコレクションでは、クラシックなストリートアイテムをベースに女性らしさを取り入れ、トレンド感あるデザインにアップデートした全4型が登場。

シューズには、プーマの人気モデル「スピードキャット バレエ」から、さまざまなコーデになじむグレーカラーがお目見え。

ウェアには、スクールムードが漂うトラックジャケット×ミニスカートのセットアップと、ヴィンテージライクなロンTがラインナップしますよ。

おしゃれなグレーカラーの「スピードキャット バレエ」に注目！



レーシングカルチャーを象徴する「スピードキャット」に、バレエシューズの要素を融合した「スピードキャット バレエ」。

スエードのアッパーや刺繍のプーマキャット、ぴったりとフィットするゴムバンドが特徴です。

別注カラーの「【LILY BROWN×PUMA】SPEEDCAT BALLET」（税込1万2100円）は、ニュアンスのあるグレーに、フレッシュなミントのインソールを差し色として効かせ、洗練された雰囲気に。

ルーズソックスやシアーソックスと合わせれば、バレエコアの着こなしも楽しめますよ。

シューズと合わせて着たいウェアもチェック



ユニセックスで着られるオーバーサイズの「【LILY BROWN×PUMA】バリエプリントロングスリーブTシャツ」（税込6050円）は、プーマオリジナルのユニークなグラフィックを、リリー ブラウンらしい感性にアレンジしてプリント。

まるでヴィンテージTシャツのような加工感や、キャッチーなモチーフとカラーリングがポイントです。



「【LILY BROWN×PUMA】コンパクトトラックジャケット」（税込1万3200円）は、プーマの定番アイテムであるトラックジャケットを、リリー ブラウンらしくショート丈にアレンジ。

ハイウエストボトムとの相性も抜群で、トレンド感ある一着に仕上がっています。

コラボオリジナルカラーで、スポーティーなシルエットながらもかわいらしく洗練された印象を叶えてくれますよ。



トラックジャケットとセットアップで着たい「【LILY BROWN×PUMA】フロントジップミニスカート」（税込1万1000円）は、ゴールドのフロントジップでエッジィな雰囲気ながら、さまざまな着こなしを楽しめるアイテム。

サイドのホワイトラインが、視覚効果でヒップをすっきりと見せてくれるデザインになっているのがうれしいですよね。

コラボ第4弾もおしゃれなアイテム揃いで、目が離せない



今回が第4弾となる、リリー ブラウンとプーマのコラボ。

絶妙なグレーカラーの「スピードキャット バレエ」は、履いているだけでおしゃれに見えるのがポイントです。

ぜひ、同じコラボアイテムのウェアや、お手持ちの洋服と合わせたコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょう。

「リリー ブラウン×プーマ」販売概要
先行予約：8月29日（金）正午〜
対象：リリー ブラウン公式オンラインストア、ウサギオンライン、公式アプリ「MASH STORE」、ZOZOTOWN、楽天

全国発売：9月10日（水）
取扱店舗：リリー ブラウン全国直営店、公式オンラインストア、ウサギオンライン、公式アプリ「MASH STORE」、ZOZOTOWN、楽天 ほか

「リリー ブラウン×プーマ」コラボアイテム一覧
https://lily-brw.com/

参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース