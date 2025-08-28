中川日銀委員の発言で円買い、クロス円きょうの安値 ドル買いでドル円は小動き 中川日銀委員の発言で円買い、クロス円きょうの安値 ドル買いでドル円は小動き

ハト派寄りとされる中川日銀審議委員は、利上げの環境という意味では4月よりは不確実性は下がった、4月と比べて改善傾向にあると述べた。やや利上げに前向きな発言を受け 円が上昇。ユーロ円は171.22円付近、豪ドル円は95.74円付近、ポンド円は198.64円付近まで軟化、きょうの安値をつけている。一方、ドル買いも見られるため、ドル円は147.10円台でもみ合い。



きょうの2年債入札は不調だった。日銀の利上げ前倒し観測の高まりを受け、投資家が国債の購入に慎重になったようだ。低調な2年債入札結果と中川日銀委員の発言を受け欧米時間で円買いが進む可能性がある。

