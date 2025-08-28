日本サッカー協会（JFA）は28日、日本代表の米国遠征メンバーを発表した。MF遠藤航（32＝リバプール）を筆頭にDF長友佑都（38＝FC東京）らがメンバー入り。3月にW杯北中米大会の出場権獲後、6月のW杯アジア最終予選ではコンディション考慮で招集が見送られていたMF三笘薫（28＝ブライトン）ら一部の常連組も名を連ねた。

Jリーグ所属の国内組のみで臨んだ7月の東アジアEー1選手権(韓国)からDF長友、GK早川友基(鹿島)、DF安藤智哉(福岡)、DF荒木隼人(広島)、MF望月ヘンリー海輝(町田)、FW細谷真大(柏)が選出された。

森保一監督は来年のW杯北中米大会を想定し、「2試合ともおそらく完全アウェーな状況の試合になるとは思いますが、その厳しい状況でも日本は手強いぞっていうところを感じてもらえたら」と意気込んだ。

さらに今回遠征する米国のメジャーリーグで活躍するドジャースの大谷翔平投手についても「大谷さんは本当に日本国民に夢と希望を与えてくれている素晴らしい野球選手だなと思っています。大谷さんに負けないようにとは全く思っていませんが、野球、サッカー、同じスポーツというカテゴリーで社会貢献していく仲間だと思っていますので」と言及。

続けて「サッカーはサッカーから、世界での戦いで日本のみなさんに日本人の誇りを持っていただけるように我々は全力で戦いたい。サッカーから、そしてスポーツから日本全国の国民のみなさん、世界で頑張っている国民のみなさんにエールを送れるようにベストを尽くして頑張りたい」と熱を込めた。