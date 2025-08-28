ものまねタレントのコロッケ（65）が28日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。EXILE・ATSUSHIの意外な素顔について語った。

この日はゲストとして、デビュー24周年記念日となる9月27日に、約4年5カ月ぶりとなる52枚目のシングル「Get-go!」をリリース予定のEXILEからATSUSHIとTAKAHIROが登場。それぞれ交流がある著名人から、2人についてのエピソードが明かされた。

ATSUSHIの友人として登場したコロッケは「僕の友達がATSUSHIの友達で、その関係でランチをお寿司屋さんでして」と出会いを回顧。「それと警察のお手伝いでも会ったりして」と公私ともに関わりの深い間柄だと紹介した。

第一印象を聞かれると「アーティストなんで普段派手なのかな？騷ぐのかな？とか。最初はそのイメージだった」と告白。「こんなにおとなしくて優しい人居るのかなっていうくらい。お寺の人みたいな。逆に声が聞こえないくらいですよ」とその控え目な性格に驚いたと語った。

「歌ってるときと全く違いますよ。おとなしいんじゃなく優しい」人だと締めくくった。