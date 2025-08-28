日本文具大賞2024デザイン部門優秀賞受賞！巻いて、広げて、すぐ使えるペンケース「dritto Pen roll L」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
文具は、今ほどデジタル化が進んだ時代にあっても、全く色褪せることのない魅力にあふれています。
日本文具大賞2024のデザイン部門で優秀賞を受賞した「dritto Pen roll」の新作「dritto Pen roll L」も、ほとんど手書きペンを使うことがなくなったデジタル派ですら、きっと気になるに違いないプロダクト。
サッと開けばペントレイになる画期的な機能を備え、コンパクトな携帯性と実用性を両立させた設計に要注目のアイテムです。
革新的な構造と優れた機能性
「dritto Pen roll L」は、閉じているときは一般的なペンケースと変わることのない、シンプルなスタイルになっています。
ところが、ロールを開いてマチを広げると、瞬時にペントレイに変形。ボールペン、色ペン、マーカー、鉛筆、カッターなど、必要なアイテムをサッと手にとって使うことができるトラディショナルなオーガナイザーとして機能します。
机上でペンが散らばることなく整理された状態を保てるので、作業効率の向上に貢献してくれるでしょう。
また、前作からの主な改良点として容量を大幅にアップ。細めのペンなら10〜12本が収納可能になっており、手書き派も満足できる内容に仕上げられています。
さらに、マチの高さが1cmほど高くなり、内側の革に切り込みを入れることで、小さなペンやシャープペンの芯、付箋などの小物も収納できるよう工夫されています。
まさに正常進化を遂げた「dritto Pen roll L」。注目ポイントは、もうひとつあります。
ロール状に巻き付けるときにマチの収まりをスムーズにするため、センターホックを追加。これによって開閉がより簡単になり、使い勝手が改善、大幅に実用性がアップしています。
中身をしっかりとホールドできるので、ペン同士が触れ合うことによる傷つきを防ぎ、ガチャガチャと音がすることもありません。図書館など静かな環境でも安心して使用できます。
高級イタリアンレザーによる上質な仕上がり
素材には、有名ブランドによる採用実績が多いイタリア・トスカーナ地方のバタラッシー・カルロ社製バケッタレザー・プエブロを使用。
使い始めは少しザラザラした質感ですが、使用を続けていると表面が落ち着いて美しい艶が現れるとのこと。エイジング（経年変化）も楽しみです。
また、ホックには本金メッキが施され、青サビの発生を抑制。細部まで妥協のない品質へのこだわりが感じられます。
ペトローリオ、サビア、オリーバ、コッチネーラ、タバコ、ネイビー、ネロの7色カラーバリエーション展開となっている「dritto Pen roll L」は、ビジネスシーンからプライベートまで、また大切な人へのプレゼントとしても最適です。
Photo: 田中宏和
Source: machi-ya