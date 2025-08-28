お笑いタレントのなかやまきんに君（46）が28日、都内でタイガー魔法瓶の「タイガー炊きたて土鍋キャラバン出発式」に出席。ご飯を食べることの大切さを語った。

タイガー魔法瓶は、土鍋炊飯器シリーズの最上位モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX―S100」のおいしさを体験できるポップアップイベントとして、全国各地から炊きたての土鍋ご飯のおいしさを運ぶ「タイガー炊きたて土鍋キャラバン」を、29日から順次全国7都市で開催する。

お米が大好きだというなかやまは「僕は筋肉づくりをしているんですけど、ウエイトトレーニングと、お米の主な栄養成分である糖質の相性が抜群にいいんですよ」と話し「だから、トレーニング前とトレーニング後には必ずお米を食べます」と明かした。

ボディビルの大会前も、変わらず米を食べ続けるそう。「ダイエットだと、お米の量を減らした方がいいって思う方もいらっしゃるんです。なんとなくのイメージでそう思ってる方もいらっしゃいますけど、そんなことありません」と呼びかけ「しっかりお米を食べてエネルギーを取らないと、ダイエットというのは逆にうまくいかないことが多いと思いますので、お米でしっかりエネルギーを取る。そして他でもバランスのいい食事をするというのを心がけております」と見解を述べた。