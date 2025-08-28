水瀬いのりがInstagramを更新し、9月3日に発売する2ndハーフアルバム『Turquoise』収録のリード曲「夢のつづき」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを公開した。数々の印象的なカットの中で、水瀬が手で作った猫の影絵がSNSで注目を集めている。

投稿には「#夢のつづき」「#MV公開中」のタグが添えられ、紅葉のセットや雲を模した背景の中で笑顔を見せるカットなど、四季の移ろいを感じさせるシーンが並ぶ。

ファンの間で話題を呼んでいるのは、手と体の影だけで猫のシルエットを再現した一枚。指先の繊細な動きでつくられたそのシルエットに、「本当に手だけで作ったの!?」と驚く声が多数寄せられている。

「夢のつづき」は、2ndハーフアルバム『Turquoise』のリードトラック。デビュー曲「夢のつぼみ」で作詞を担当した絵伊子と、作曲・編曲を手がけた渡部チェルと再びタッグを組み、水瀬自身も作詞に参加しているとのこと。

コメント欄には、「影絵で猫作れるのすごすぎる！」「MVリピート視聴してます」「秋のセットと水瀬さんの表情が最高に癒される」といった声が続々と寄せられた。

水瀬いのり公式Instagramより（文＝リアルサウンド編集部）