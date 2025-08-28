「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、日本空調サービス<4658.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は２６日の取引終了後、２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年９月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象にＱＵＯカード１０００円分を贈呈する。



この発表を受けて、２７日の同社株は一時前日比１０７円（８．７％）高の１３３９円に上昇。この日は反落しているが、株主還元への関心は高くこれが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS