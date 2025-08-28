¡ÖÇ°½ñ¤ÏÌµ¸ú¡×µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÇå½þµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Îº¹¤·Ìá¤·¿³¤Î¹âºÛÈ½·è¤Ï12·î18Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ø¡¡2024Ç¯7·î¤ËºÇ¹âºÛ¤¬¡Ö¿³Íý¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èº¹¤·Ìá¤·
µìÅý°ì¶µ²ñ¤«¤é°ãË¡¤Ê´«Í¶¤Ç¹â³Û¤Ê¸¥¶â¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¹âÎð½÷À¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¶µÃÄÂ¦¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Îº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÏÈ½·è¤ò12·î18Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¹âÎð½÷À¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢°ãË¡¤Ê´«Í¶ÊýË¡¤Ç¸¥¶â¤Ê¤É¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ë¤ª¤è¤½6500Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¢§¸¥¶â¤Î´«Í¶ÊýË¡¤¬°ãË¡¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢¢§½÷À¤¬»Ä¤·¤¿¡ÖÇå½þ¤òµá¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÇ°½ñ¤ÎÍ¸úÀ¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âºÛ¤ÏµîÇ¯7·î¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Ç°½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ»³²¤Î²óÉü¤Î¼êÃÊ¤òÉõ¤º¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÉÔÍø±×¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÌµ¸ú¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¥¶â´«Í¶¤Î°ãË¡À¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿1¡¢2¿³¤ÎÈ½·è¤Ï¡Ö¿³Íý¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÇË´þ¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ë¿³Íý¤òº¹¤·Ìá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¹âºÛ¤ÇºÆ¤Ó¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎºÛÈ½¤ÇÈ½·è¤¬12·î18Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µÃÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬º£Ç¯3·î¡¢½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¯²ò»¶Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþ¹âºÛ¤ËÂ¨»þ¹³¹ð¤·¡¢¿³Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£