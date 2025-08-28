¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¡Ö¤ª·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì! Âè1ÃÆ¤Ï¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9·î2Æü¡¢¡Ö¤ª·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×(259.20±ß)
Âè1ÃÆ¤«¤éÂè3ÃÆ¤Þ¤ÇÌó4½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¸«¤Æ¤â¡×¡Ö»£¤Ã¤Æ¤â¡×³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×(259.20±ß)¤È¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×(270±ß)¡¢ÊÛÅö¤Ç¤Ï¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×(429.84±ß)¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×(259.20±ß)
¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¤Ï¡¢±À¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢Ëþ·î¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤ë¤¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¸«¤¿ÌÜ¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢Íñ¤Î±ü¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ß¤ë¤¯¥×¥ê¥ó¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ë¡¢¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×(270±ß)
¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥³¥³¥¢¥¯¥ì¡¼¥×¤òÌë¶õ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Çò¤¤¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç±À¤ò¡¢²«¿§¤¤¥×¥ê¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç·î¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤í¡Á¤ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥×¥ê¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÏÂÍÎÀÞÃï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×(429.84±ß)
¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¤Ï¡¢»³°ò¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤Î¶¯¤¤¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¡£¤Ä¤¯¤Í¤Ë¤Ï¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿¸æÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¼ÑÊª¡¦¤¤Î¤³¶Ì¤Í¤®¥Ð¥¿¡¼¾ßÌýßÖ¤á¡¦¤¤ó¤Ô¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î´Å¼Ñ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×(259.20±ß)
Âè1ÃÆ¤«¤éÂè3ÃÆ¤Þ¤ÇÌó4½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¸«¤Æ¤â¡×¡Ö»£¤Ã¤Æ¤â¡×³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×(259.20±ß)¤È¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×(270±ß)¡¢ÊÛÅö¤Ç¤Ï¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×(429.84±ß)¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¤Ï¡¢±À¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢Ëþ·î¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤ë¤¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¸«¤¿ÌÜ¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢Íñ¤Î±ü¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ß¤ë¤¯¥×¥ê¥ó¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ë¡¢¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×(270±ß)
¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥³¥³¥¢¥¯¥ì¡¼¥×¤òÌë¶õ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Çò¤¤¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç±À¤ò¡¢²«¿§¤¤¥×¥ê¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç·î¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤í¡Á¤ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ë¥é¹á¤ë¥×¥ê¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÏÂÍÎÀÞÃï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×(429.84±ß)
¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¤Ï¡¢»³°ò¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ç»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤Î¶¯¤¤¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿°ìÉÊ¡£¤Ä¤¯¤Í¤Ë¤Ï¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿¸æÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¼ÑÊª¡¦¤¤Î¤³¶Ì¤Í¤®¥Ð¥¿¡¼¾ßÌýßÖ¤á¡¦¤¤ó¤Ô¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î´Å¼Ñ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡£