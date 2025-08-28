株式会社焦点工房は、8月29日（金）9時00分にスタートする「第7回 Amazon スマイルSALE」に参加する。セール期間は9月4日（木）23時59分まで。

同社が取り扱う各種ブランドをセール価格で販売。TTArtisanや7Artisansといったレンズブランド、K&F ConceptやTECHARTといったマウントアダプターなど撮影関連アイテムをラインアップする。

セール名

第7回 Amazon スマイルSALE

セール期間

2025年8月29日（金）9時00分～9月4日（木）23時59分

対象製品（一部）

TTArtisan AF 75mm f2

37,620円→31,977円（15％OFF）

TTArtisan AF 35mm f/1.8 II

23,860円→20,281円（15％OFF）

TTArtisan AF 27mm f/2.8

27,340円→23,239円（15％OFF）

TTArtisan MF 25mm f/2 APS-C

10,100円→8,585円（15％OFF）

7Artisans MF 35mm F1.4 III

31,820円→27,047円（15％OFF）

K&F Concept レンズマウントアダプター KF-FDE.Ⅳ

5,130円→4,360円（15％OFF）