キャンペーン：TTArtisanやK&F Conceptなど対象に…焦点工房が「Amazon スマイルSALE」に参加
株式会社焦点工房は、8月29日（金）9時00分にスタートする「第7回 Amazon スマイルSALE」に参加する。セール期間は9月4日（木）23時59分まで。
同社が取り扱う各種ブランドをセール価格で販売。TTArtisanや7Artisansといったレンズブランド、K&F ConceptやTECHARTといったマウントアダプターなど撮影関連アイテムをラインアップする。
セール名
第7回 Amazon スマイルSALE
セール期間
2025年8月29日（金）9時00分～9月4日（木）23時59分
対象製品（一部）
TTArtisan AF 75mm f2
37,620円→31,977円（15％OFF）
TTArtisan AF 35mm f/1.8 II
23,860円→20,281円（15％OFF）
TTArtisan AF 27mm f/2.8
27,340円→23,239円（15％OFF）
TTArtisan MF 25mm f/2 APS-C
10,100円→8,585円（15％OFF）
7Artisans MF 35mm F1.4 III
31,820円→27,047円（15％OFF）
K&F Concept レンズマウントアダプター KF-FDE.Ⅳ
5,130円→4,360円（15％OFF）