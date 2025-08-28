「ドジャース５−１レッズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が５回１失点ｄね７４９日ぶりの勝利をマークした。打っては逆転劇の起点となる右前打。この日は来場したファンにボブルヘッド人形が配布されたゲームだったが、いずれの試合も大活躍している。

ファンの脳裏に最も刻まれているのは８月２８日のオリオールズ戦。試合前に愛犬のデコピンと始球式に登場し、見事に成功。その後、初回の第１打席で先頭打者アーチを放ち、ファンの度肝を抜いた。さらに２盗塁も決めてＡ・ロドリゲス以来、ＭＬＢ史上２人目の「４２本塁打−４２盗塁」をマークした。

さらに今年に入ってからも４月２日のブレーブス戦で劇的なサヨナラ弾を放ち、チームの８連勝に貢献。５月１５日のアスレチックス戦では２打席連発をマークするなど６打点で大勝に貢献していた。

本人はブレーブス戦後に「たまたまじゃないですか」と語っていたが、この日は７４９日ぶり勝利。ボブルヘッドデーで劇的な活躍をするケースが続いている。今季、残すは９月１０日のロッキーズ戦。地区優勝争いの真っただ中でどんな活躍を見せるか、注目が集まる。