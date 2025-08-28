相葉雅紀とHey! Say! JUMPの高木雄也（「高」ははしごだかが正式表記）が、大森南朋と風間俊介からの差し入れに笑顔を見せるオフショットが、テレビ朝日系水9ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』公式Instagramで公開された。

【写真】相葉雅紀＆高木雄也が大森南朋と風間俊介からの差し入れに笑顔を見せるオフショットなど

■「風間ぽん相葉ちゃん大好きだね」「風間ぽんの変わらぬ相葉ちゃん愛」とファンほっこり

大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒がトリプル主演を務める『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』。

“現代捜査のキーマン”とも言うべき最先端のプロフェッショナル集団「SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）」のなかで、大森演じる伊垣修二はSSBC強行犯係の“機動分析”担当。

SSBC強行犯係に出向してくる“キャリア組”で、内閣官房長官を伯父に持つ名波凛太郎を相葉が、警視庁捜査一課・主任で伊垣とは元夫婦でもある青柳遥を松下が演じている。高木はSSBC強行犯係の中堅で“機動分析”担当・小山田勝也を演じている。

ポストには「現場には毎日差し入れが！！先日は、大森南朋さんと、スタジオに来てくださった風間俊介さんからいただきました」という説明と共に、冷蔵庫の前でかっちりしたデコ出しヘア＆ワイシャツにネクタイ姿で笑顔を見せる相葉と高木のオフショットが公開されている。

冷蔵庫には「大森南朋様よりドーナッツの差し入れをいただきました！ありがとうございます！」「風間俊介様よりプリンの差し入れをいただきました！ありがとうございます！」という感謝のメッセージも。風間のメッセージと一緒に風間のキーホルダーも飾られている。

「風間ぽん相葉ちゃん大好きだね」「風間ぽんの変わらぬ相葉ちゃん愛」「相葉ちゃんと雄也くんの笑顔かわいい」「ふたりとも爽やか」などといったファンの声が続々と到着している。

■差し入れのドーナッツとプリンに嬉しそうな相葉＆高木

■相葉と風間が並んだ『相葉マナブ』出演時のオフショット