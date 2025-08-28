¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö½ÐÈ¯´ÖºÝ¤Ë¶õ¹Á¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÀÖÂô»áË¬ÊÆ¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½»»°Ñ¤òÊÄ²ñÃæ¤Ë¡×À¯ÉÜ¤ËÀâÌÀµá¤á¤ë¹Í¤¨
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÀÇ¶¨µÄ¤Î¤¿¤áÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬Ë¬ÊÆ¤òµÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½ÐÈ¯´ÖºÝ¤Ë¶õ¹Á¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤Ï28Æü¤«¤é30Æü¤ÎÆüÄø¤ÇË¬ÊÆ¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤òÂ®¤ä¤«¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¬ÊÆ¤òµÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¨µÄ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¹à¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÐÈ¯´ÖºÝ¤Ë¶õ¹Á¤ÇµÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÂçÊÑº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¹¹¤Ê¤ëÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂçÅýÎÎÎá¤¬¤¤¤Ä½Ð¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò¡Ê¹ñ²ñ¡ËÊÄ²ñÃæ¤Ë³«¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î´Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£