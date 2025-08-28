2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が追加情報を発表した。

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』

豪華出演者9弾発表

モデルとして、ABEMAの人気恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました」に過去2回出演し、現在放送中の新シリーズ「今日、好きになりました。夏休み編2025」で注目を集める長浜広奈の出演が決定した。

さらに、11歳で国内大会を制覇して以降、海外イベントや国際大会で47回の優勝を誇り、ブレイキンが正式種目となったパリ2024オリンピックでも世界中から注目を集めたShigekix、2022年に俳優デビューを果たし、映画「さよならモノトーン」で初出演を飾ると、現在放送中の連続テレビ小説「あんぱん」でも活躍している中沢元紀がTGCに初登場する。

加えて、2019年に開催された「女芸人No.1決定戦 THE W 2019」で優勝し、一躍ブレイクしたお笑いトリオ・3時のヒロインのメンバーで、映画「地獄の花園」や「赤羽骨子のボディガード」など話題作にも出演しているかなでの参加が決定。2024年11月に結成10周年を迎え、“イイじゃん”のヒットで注目を集めるM!LKからは、2026年公開予定の映画「純愛上等！」でW主演を務める山中柔太朗が登場する。

また、2025年8月にアメリカでの初パフォーマンスを成功させたガールズグループIS:SUEから、高身長と抜群のスタイルでモデルとしても活動するYUUKI、さらに、8月24日に全国ツアーを完走したMAZZELからは、映画「君はトクベツ」の出演で話題を呼んだNAOYAが出演する。

加えて、LDH史上最大規模となる約4.8万人が参加したオーディション「iCON Z」から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ・THE JET BOY BANGERZもTGCに登場。2023年8月23日にシングル「Jettin’」でデビュー後、EP「PHOTOGENIC」がオリコン週間アルバムランキング1位、1stアルバム「JET BOY」も同デイリー最高位1位を獲得するなど、唯一無二のパフォーマンスグループとして支持を拡大している。同グループからは、東京開催のTGCで初出演となるTAKIとTAKUMIがランウェイデビューを飾る。

アーティスト、俳優、モデルと、ジャンルを超えて豪華出演者が集結する特別なステージに注目が集まる。

メインアーティスト第5弾！ダンス＆ボーカルグループGENERATIONSが2年ぶりに出演

2012年に「BRAVE IT OUT」でデビューしたGENERATIONSは、ワールドツアーやドームツアーを成功させ、NHK紅白歌合戦にも3年連続で出場するなど、日本を代表するダンス＆ボーカルグループとして躍進を続けてきた。2022年にはデビュー10周年を迎え、全国ツアーや映画出演など多方面での活動を展開している。

2025年は“PRODUCE 6IX COLORS”をテーマに、メンバー自身がプロデュースする楽曲を6か月連続で配信する新たなプロジェクトを始動。さらに、9月21日からは全国8都市14公演を巡るアリーナツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”」の開催を控えている。

このたび、GENERATIONSが2年ぶりにTGCへの出演を果たすことが決定した。出演にあたり、グループからコメントも寄せられている。

＜GENERATIONSコメント＞

この度GENERATIONSとして2年ぶりにTGCの舞台に立たせていただきます。TGCというとても豪華かつ、華のあるイベントは唯一無二だと思うので、GENERATIONSも来ている人の心に残るパフォーマンスをしたいと思います。そして、翌日の７日は『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』として TGCのステージを自分達がプロデュースするので、是非 TGCファンの皆様にも遊びに来て欲しいです。一緒に盛り上がりましょう。

翌日9月7日に開催されるGENERATIONSとTGCのスペシャルコラボレーションイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」にて、各メンバーがプロデュースするステージ内容が発表された。

今回は、それぞれが手がける「FASHION STAGE」と「SPECIAL STAGE」の2種類のステージを展開。「FASHION STAGE」では、昭和モダンをテーマにしたランウェイで注目を集める「昭和コレクション STAGE by 白濱亜嵐」、芸術家とのコラボレーションによる「The Vibe from Bouquet by 片寄涼太」など、多彩な演出が予定されている。

一方、「SPECIAL STAGE」では、「TGC歌謡祭 STAGE by 数原龍友」や「TAP INTO STORY STAGE by 小森隼」など、個性あふれるステージが披露される見込みだ。豪華なコンテンツが揃う特別イベントとして大きな注目を集めている。

Information

TOKYO GENERATIONS COLLECTION

公式サイト：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/36582/

（LDH 公式サイト内特設ページ）

WOWOW連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」SPステージ

連載当時から多くの読者の共感と憧れを集め、全10巻で累計発行部数800万部を突破した咲坂伊緒の大ヒット作品「ストロボ・エッジ」が、WOWOWで初の実写連続ドラマ化されることが決定した。本作は、現在連載中の「ユメかウツツか」をはじめ、絶大な人気を誇る咲坂伊緒による“青春三部作”のひとつであり、2007年より「別冊マーガレット」で連載を開始。「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」へと続く原点的存在で、まっすぐで切ない初恋を丁寧に描いた純愛ラブストーリーとして知られている。

WOWOWでは、2025年秋から連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season1」を放送・配信予定で、Season1とSeason2の2部構成となる。制作は、2023年〜2024年に放送・配信され大きな反響を呼んだ「アオハライド Season1／Season2」のスタッフ陣が再集結。W主演のひとり、ヒロイン・木下仁菜子役を務めるのは、透明感あふれる存在感で若手実力派俳優として活躍を続ける福本莉子。仁菜子の初恋相手・一ノ瀬蓮を演じるのは、なにわ男子のメンバーでありながら、俳優としても活動の幅を広げる高橋恭平が務める。

物語は、恋を知らずに過ごしてきた高校生・木下仁菜子が、同級生の一ノ瀬蓮と出会い、彼の秘めた優しさに惹かれていくところから始まる。蓮への想いを募らせた仁菜子は、やがてその感情が“恋”であると自覚し、意を決して想いを伝えるが――。

本作は、原作のキャラクターやストーリーを忠実に再現することにこだわり抜き、片想いの切なさや胸に刺さるような初恋のきらめきを、次世代を担う若手俳優陣が繊細かつ鮮やかに紡ぎ出す。咲坂伊緒原作ならではの世界観を、史上最大級の映像美で描き出す“最高峰の本格青春ラブストーリー”として、大きな注目を集めている。

TBS系26年1月期金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演するデビュー前の7人組グローバルボーイズグループNAZEが出演

TBS、CJ ENM Japan、C9エンターテインメントが共同で始動した超大型プロジェクトから誕生した7人組グローバルボーイズグループ・NAZEが、TGCのオープニングアクトとして出演することが決定した。

NAZEは、2026年1月期にTBS系で放送予定の金曜ドラマ「DREAM STAGE」において、物語の鍵を握るメインキャストとして出演が決定している期待の新人グループ。多くのK-POPグループを世界へ送り出してきたCJ ENM Japanが企画に参画し、C9エンターテインメントが3年の歳月をかけてアジア各国から選抜した7人によって結成された。

今回、アーティストデビュー前でありながら、日本のエンターテインメントを象徴するTGCのステージで、記念すべき初パフォーマンスを披露する。ドラマで描かれる彼らの“夢への挑戦”と現実のステージが重なり合う瞬間に、大きな注目が集まる。

TGC20周年とさいたまスーパーアリーナ25周年特別ビジュアルが登場

今年20周年を迎えたTGCと、25周年を迎えたさいたまスーパーアリーナのスペシャルコラボレーションが決定した。さいたまスーパーアリーナの外観3箇所を特別ビジュアルでラッピングし、開催テーマ「BEYOND TOGETHER」とTGC20周年全体テーマ「共創 -co-creation・co-produce-」を掛け合わせたコンセプト「BEYOND TOGETHER WITH YOU」を掲げる。

このビジュアルには、「あなたとともにその先へ」というメッセージを込め、2007年9月以降の計15公演を彩ったTGCレジェンドモデルや人気俳優の懐かしい名場面から、最新開催を中心としたTGCとさいたまスーパーアリーナの歩みを表現。さらに、ここでしか見られない「TOGETHER WITH」のサインと特別メッセージも掲載されている。

ラッピングは、2025年9月30日（火）まで実施予定。

Information

掲出先：さいたまスーパーアリーナ

掲出先詳細：Cゲート付近、当日券BOX横ガラス面 他

掲出期間：2025年9月6日（土）〜9月30日（火）

協力：新木優子、池田エライザ、池田美優、大政絢、香里奈、桐谷美玲、

齋藤飛鳥、志尊淳、白石麻衣、竹内涼真、土屋アンナ、中条あやみ、

藤田ニコル、水原希子、三吉彩花、山田優 ※50音順

全編無料生中継と再ライブ配信も

Information

【生中継】

放送日時：2025年9月6日（土）13:15〜21:00（予定）

⚫︎配信先

ABEMA Special3チャンネル

視聴URL：ABEMA Special3チャンネル

※再放送はございません

【再ライブ配信】

放送日時：2025年9月6日（土）13:45〜21:30（予定）

⚫︎配信先

Lemino：https://lin.ee/BFJiRWU/lntl/cpmsg

TGC公式LINE VOOM：https://lin.ee/BFJiRWU/lntl/cpmsg

TGC公式Xアカウント：@TGCnews

TGC公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/girlsTVs

※生中継から30分ディレイ

※再放送／アーカイブはございません

TGC公式XではTGCをより楽しむための企画が目白押し

TGC公式SNSにて、来場者はもちろん、配信を視聴しながらも参加できる特別企画がスタートした。今後も続々とキャンペーンが展開される予定で、最新情報から目が離せない。

詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック。

イベント概要

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

●日時

2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00（予定）

●会場

さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●チケット

【入場料】

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席（追加販売）：完売御礼

ゴールド席：完売御礼

A席：一般：10,500円（税込）/お土産袋・ペンライト付

B席：一般：7,500円（税込）/お土産袋・ペンライト付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第1弾】【先行販売第2弾】終了

【一般販売】2025年07月12日（土）10:00 〜

※先着・売り切れ次第終了

※⼀般販売は、「ticket board」受付窓⼝にて実施いたします。

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●モデル

稲垣姫菜、黒嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、長浜広奈 他 ※50音順

●ゲスト

アオイヤマダ、あの、石川愛大、岩瀬洋志、かなで（3時のヒロイン）、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、郄松アロハ、TAKI（THE JET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THE JET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、樋口幸平、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、りなぴっぴ（リンダカラー∞）他 ※50音順

●アーティスト

ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE 他 ※50音順

●TGC NEXT ARTIST

ONSENSE、Hi-Fi Un!corn ※50音順

●オープニングアクト

EPEX、LDH SCREAM、Cosmosy、NAZE ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター） ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2025 A/W』公式サイト